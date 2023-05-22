«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами

На початку 2022 року фірма Пінчука продала «Укргазвидобуванню» труби по 2 598 євро/т

Фірма Пінчука продала «Укрнафті» імпортні труби за ціною у півтора рази більше, ніж було до повномасштабного вторгнення

Найбільшим тендером минулого тижня на Prozorro стала закупівля насосно-компресорних труб для «Укрнафти» вартістю 282 млн грн. Постачальником без конкурсу обрано ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука. Про це передають «Наші гроші».

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«Замовлено спеціальні труби для видобутку згідно вимог API Spec 5CT June 2018. Напередодні вторгнення, у лютому 2022 року, подібні труби у того ж «Інтерпайпу» купувало «Укргазвидобування». Тоді газовики купували труби з муфтами тієї ж групи міцності N80 і того ж розміру 73,02х5,51», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що є і відмінності. Одна із них полягала в тому, що зараз труби для «Укрнафти» мають бути з висадженими назовні кінцями. А друга відмінність у ціні.

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«На початку 2022 року фірма Пінчука продала «Укргазвидобуванню» труби виробництва «Voestalpine» (Австрія) по 2 598 євро/т (по курсу Нацбанку на дату аукціону). А у закупівлі «Укрнафти» 2023 року фірма Пінчука продала імпортні труби по 3900 євро за тону. Тобто остання ціна у півтора рази більше, ніж було вторгнення для без висаджених назовні кінцями», – додали «Наші гроші».

Раніше повідомлялося, що канали Пінчука, Ахметова і Коломойського отримали найбільше грошей із бюджету на Covid-рекламу.