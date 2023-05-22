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«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами
На початку 2022 року фірма Пінчука продала «Укргазвидобуванню» труби по 2 598 євро/т
фото ілюстративне

Фірма Пінчука продала «Укрнафті» імпортні труби за ціною у півтора рази більше, ніж було до повномасштабного вторгнення

Найбільшим тендером минулого тижня на Prozorro стала закупівля насосно-компресорних труб для «Укрнафти» вартістю 282 млн грн. Постачальником без конкурсу обрано ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука. Про це передають «Наші гроші».

«Замовлено спеціальні труби для видобутку згідно вимог API Spec 5CT June 2018. Напередодні вторгнення, у лютому 2022 року, подібні труби у того ж «Інтерпайпу» купувало «Укргазвидобування». Тоді газовики купували труби з муфтами тієї ж групи міцності N80 і того ж розміру 73,02х5,51», – йдеться в повідомленні.

«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами фото 1
«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами фото 2

Проте зазначається, що є і відмінності. Одна із них полягала в тому, що зараз труби для «Укрнафти» мають бути з висадженими назовні кінцями. А друга відмінність у ціні.

«На початку 2022 року фірма Пінчука продала «Укргазвидобуванню» труби виробництва «Voestalpine» (Австрія) по 2 598 євро/т (по курсу Нацбанку на дату аукціону). А у закупівлі «Укрнафти» 2023 року фірма Пінчука продала імпортні труби по 3900 євро за тону. Тобто остання ціна у півтора рази більше, ніж було вторгнення для без висаджених назовні кінцями», – додали «Наші гроші».

«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами фото 3
«Укрнафта» купує труби Пінчука за приголомшливими цінами фото 4

Раніше повідомлялося, що канали Пінчука, Ахметова і Коломойського отримали найбільше грошей із бюджету на Covid-рекламу.

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Теги: Укрнафта Віктор Пінчук

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