Значно більше, ніж Зеленський. Скільки заробляють топменеджери «Укрнафти» й «Автокразу»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта»,«АвтоКрАЗ»

Гендиректор «Автокразу» отримує доходів у 10 разів більше, ніж президент України

Керівник акціонерного товариства «Автокраз» Володимир Носов (з грудня 2022 року це підприємство повністю контролюється Міноборони) на запит «Главкома» надав відомості про свої доходи. Зокрема, у грудні 2022 року він заробив 139 тис. грн.

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Починаючи з січня 2023 року, доходи Носова зросли і становлять 204 тис. грн у місяць. До цієї суми входять зарплата, винагороди та інші виплати посадовця.

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Між іншим, заробітки Носова у 10 разів є вищими від місячної зарплати президента України Володимира Зеленського, який у середньому отримує трохи більше 22 тис. грн.

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Разом із тим акціонерне товариство «Укрнафта», яке також було націоналізовано під час воєнного стану, відмовилося розкривати заробітну плату свого керівника, ексгендиректора мережі заправок WOG Сергія Корецького. Ці дані, на думку в.о. начальниці пресслужби компанії Катерини Макеєвої, є конфіденційними та потребують безпосередньої згоди Корецького.

Водночас юрист Михайло Шнайдер написав у соцмережі, що новий директор «Укрнафти» та «Укртатнафти» Сергій Корецький щомісяця отримує зарплату у розмірі 3,2 млн грн без урахування премії.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям олігарха Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належало близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.