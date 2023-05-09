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Укрнафта планує створити мережу з 1200 автозаправних станцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Укрнафта планує створити мережу з 1200 автозаправних станцій
Укрнафта планує збільшити видобуток нафти вдвічі
фото з відкритих джерел

План розвитку компанії передбачає збільшення видобутку нафти та газу, а також розширення мережі заправних станцій

ПАТ «Укрнафта» планує збільшити видобуток нафти вдвічі та створити мережу з 1200 автозаправних станцій. Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проєкту фінансового плану компанії на 2023 рік, повідомляє Liga.net.

«Наданий стратегічний план передбачає значні показники зростання: збільшення видобутку нафти у два рази, з 1,5 млн тонн на рік до 3,0 млн тонн на рік, буріння 40 нових свердловин, збільшення АЗС із 450 2023 року до 694-х 2024 року й 1200-т 2027 року», – повідомляється в документі.

З цією метою вже 2023 року компанія, згідно з фінансовим планом, збирається збільшити капітальні інвестиції з 9,2 млрд грн 2023 року до 18,6 млрд грн 2024-го і 35,0 млрд грн 2025-го.

Згідно з документом, майже 3 млрд грн «Укрнафта» цього року має намір спрямувати на реконструкцію й модернізацію мережі АЗС. Також передбачено витратити 3,2 млрд грн на купівлю товарів і нафтопродуктів, а також логістичні витрати на мережу АЗС.

Очікується, що 2023 року компанія збільшить чистий дохід на 81% – з 40,87 млрд грн до 74,05 млрд грн, а її чистий прибуток сягне 12 млрд грн. Виплати на користь держави становитимуть 6,9 млрд грн, зокрема у вигляді дивідендів – 344 млн грн.

Фінансовий план формувався з припущення, що 50% газу поточного видобутку, або 278 млн куб. м, потрібно буде віддати НАК «Нафтогаз України» у рахунок отриманої раніше передоплати за договором 2020 року. У такому разі цю угоду буде повністю завершено до кінця листопада.

Із загального обсягу видобутку 1 млрд куб. м передбачено 18% спрямувати на спільну діяльність.

При цьому Міністерство фінансів у висновку до проекту фінансового плану вказує на низку порушень (зокрема забороняється давальницька переробка сировини власного виробництва) й відсутність деяких необхідних показників.

В одному з коментарів міністерство рекомендує доопрацювати проект фінплану в частині обґрунтованості планових обсягів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Крім того, Мінфін вважає необхідним ґрунтовний аудит «Укрнафти», який дозволить проаналізувати фактичний стан справ компанії.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року держава взяла «Укрнафту» під свій контроль. Її очолив Сергій Корецький, який раніше обіймав посаду генерального директора мережі заправок WOG.

У лютому Корецький заявив, що в компанії виявили фізичну нестачу сотень тисяч тонн нафти на мільярди гривень, яка досі прописана на балансі «Укрнафти».

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Теги: АЗС Україна Укрнафта нафта

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