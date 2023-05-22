Килим, сейф та карта трубопроводів: у ЄС піде з молотка майно «дочки» «Газпрому»

На аукціоні у Aurena виставлено 236 об'єктів майна, що раніше належали компанії Gazprom Austria GmbH

В Австрії почали продавати майно визнаної банкрутом дочірньої структури російського «Газпрому» – Gazprom Austria GmbH. На аукціоні у Aurena виставлено 236 об'єктів.

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Серед товарів які колись належали Gazprom Austria GmbH – меблі, техніка, картини, сейфи, а також серветки, рослини і навіть карта трубопроводів Європи. Так на торговому майданчику можна знайти шафи, тумбочки, дивани та крісла, а також комп'ютери Apple iMac, холодильник, кавомашину та сейф. Зазначається, що все майно у гарному стані.

Найдорожчим об'єктом у списку став килим Jan Kath за 950 євро (приблизно 37,9 тис грн за курсом НБУ). Також на аукціон виставлена ​​акустична панель для стіни за 650 євро (приблизно 26 тис грн) та дугова лампа за 500 євро (майже 20 тис грн).

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У середині квітня стало відомо, що австрійська «дочка» «Газпрому» подала заяву до суду про реструктуризацію у зв'язку з банкрутством – зобов'язання компанії оцінюються в 31,4 мільйона євро. Причиною банкрутства Gazprom Austria GmbH стало припинення постачання природного газу з боку компанії через неможливість його оплати з подальшою конвертацією в рублі. Арешту щодо зобов'язань дочірньої компанії перед її материнською компанією ТОВ «Газпром експорт» просила німецька компанія Uniper Global Commodities.

Нагадаємо, 12 травня, уряд Бельгії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро.

Бельгія зазначає, що в умовах, коли Україна готує свій контрнаступ проти РФ, потрібно також підтримувати українське населення.

Вказані кошти були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії. Половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги, зокрема, бронетехніки, озброєння та боєприпасів. Очікується, що постачання здійснять максимально швидко.

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На відновлення України виділено 8 млн євро через фонди ЄІБ та Світового банку. Крім того, заплановані інвестиції для модернізації та зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, забезпечення безпеки української стратегічної інфраструктури, серед яких АЕС, та допомоги фонду підтримки жертв війни Міжнародного кримінального суду.