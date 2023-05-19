Готує диверсії: Росія прислала на кордон з Україною спецпризначенців

Елітні підрозділи прибули в район населеного пункту Тьоткіно, Курської області

На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області РФ, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському Головному управлінню розвідки. Про це з посиланням на отримані від підпілля дані повідомили у Центрі національного спротиву.

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Зокрема, за даними підпілля туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область). «Туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)», – йдеться у повідомленні.

Їхніми основними завданнями є контрдиверсійна діяльність у прикордонні після вдалих диверсій партизан, а також проведення власних диверсій і підняття бойового духу підрозділів ЗС РФ, які розташовані вздовж кордону.

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Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.