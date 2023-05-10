Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен

Блінкен заявив, що Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю для відвоювання територій

Ентоні Блінкен вважає, що Україна має всі необхідні ресурси для деокупації своїх територій

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає CNN.

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«У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців», – сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про зброю, а й про навички військових і планування операцій.

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«Це не тільки зброя, це й навчання. Це гарантія того, що українці можуть впоратися з системами, які ми їм надаємо. І, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху», – сказав Блінкен.

Таке звернення прозвучало в той же день, коли США оголосили про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, призначених для посилення протиповітряної оборони та підтримки постачання боєприпасів.

До слова, у США попри ядерну риторику Кремля не виявили жодних ознак збільшення чи переміщення ядерного арсеналу Росії.