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«Рамштайн-11». Банкова назвала головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рамштайн-11». Банкова назвала головні питання
Засідання у форматі «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Представники України проситимуть далекобійні ракети

Україні потрібні далекобійні ракети на 100 і більше кілометрів. Це питання обговорюватиметься на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Київ».

«Будь-який «Рамштайн» – це перш за все аудит того що зроблено й що треба зробити з точки зору оперативної необхідності для України. Підсумують що вже надано, з урахуванням пакетів військової допомоги», – сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що перша складова будь-якого «Рамштайну» – пакети військової допомоги від союзників. Друга – оцінка ресурсної спроможності Росії: «що у них є, що вони використовують, що вони побудували з точки зору окупованих фортифікацій».

«Звідси виходить трете питання яке треба вирішувати на «Рамштайні» – яка необхідність та у яких інструментах потрібна зараз й сьогодні. Ми будемо говорити про далекобійний ракети перш за все. Нам треба далекобійні ракети – на 100 і більше кілометрів», – додав він.

Нагадаємо, зустріч міністрів оборони країн, які підтримують Україну (Рамштайн-11) відбудеться вже завтра.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Теги: росія окупанти війна

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