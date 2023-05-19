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Генштаб назвав кількість збитих крилатих ракет і безпілотників минулої доби

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб назвав кількість збитих крилатих ракет і безпілотників минулої доби
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Цієї доби Росія вчергове завдала масованого ракетно-авіаціцного удару по Україні. Детальна інформація буде оприлюднена згодом. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Протягом доби, що минула, завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки. У той же час ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема це Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області. Обстріляв населені пункти. Серед них – Бурлацьке Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

Злочини окупантів

У зв’язку з великими санітарними втратами російські окупанти дедалі більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців РФ та найманців ПВК «Вагнер».

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих безпілотників різного типу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Теги: окупанти Генштаб ворог Бахмут ракета безпілотник

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