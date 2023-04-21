Продають нерухомість та втікають до РФ: у Криму зростає невдоволення через мобілізацію

До того ж, збільшується кількість населення півострова, що висловлює скептичне ставлення до перебігу так званої «спеціальної воєнної операції»

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення активної мобілізаційної кампанії представниками окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що значно зросла кількість осіб, які виїжджають до Росії залізничним транспортом нічними та резервними потягами. Також у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

До того ж, збільшується кількість населення півострова, що висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів так званої «спеціальної воєнної операції». Внаслідок чого окупанти в Криму посилили «боротьбу з екстремізмом».

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Налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. Також секретар Олексій Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму.