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Продають нерухомість та втікають до РФ: у Криму зростає невдоволення через мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продають нерухомість та втікають до РФ: у Криму зростає невдоволення через мобілізацію
Окупанти у Криму посилили «боротьбу з екстремізмом»
фото з відкритих джерел

До того ж, збільшується кількість населення півострова, що висловлює скептичне ставлення до перебігу так званої «спеціальної воєнної операції»

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення активної мобілізаційної кампанії представниками окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що значно зросла кількість осіб, які виїжджають до Росії залізничним транспортом нічними та резервними потягами. Також у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

До того ж, збільшується кількість населення півострова, що висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів так званої «спеціальної воєнної операції». Внаслідок чого окупанти в Криму посилили «боротьбу з екстремізмом».

Налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. Також секретар Олексій Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму.

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Теги: Крим війна окупанти

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