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Радник голови ОП прогнозує для армії Росії катастрофічні події

Діана Гасюк
glavcom.ua
Радник голови ОП прогнозує для армії Росії катастрофічні події
радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк нагадав, що з деяких тимчасово захоплених територій вже почали евакуювати місцеві адміністрації.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що на російську армію чекають «катастрофічні події» і прогнозує гарячий весняно-літній сезон. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Я думаю, що ми побачимо катастрофічні події, які уразять російську армію. Вона буде змушена покинути окуповану територію дуже швидко», – сказав Подоляк.

«На мій погляд, це буде гарячий весняно-літній сезон. Міф про силу російської армії, який так довго лякав Європу і Німеччину, нарешті руйнується», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про ситуацію в Бахмуті та очікуваний великий контрнаступ ЗСУ, Подоляк сказав, що Україна бере ініціативу. Однак це не означає, що Бахмут буде визволений завтра. За його словами, точитимуться важкі бої і триватиме знищення російських військ. Він також зауважив, що очікуваний усіма контрнаступ – це не один захід, який почався сьогодні і закінчиться завтра, а «безліч акцій, десятки і сотні акцій, декотрі з яких вже проводяться».

Як приклад він навів збільшення інтенсивності обстрілів російського тилового забезпечення, а також невеликі локальні просування в різних частинах Донецької області.

Цілями великого українського наступу представник ОП назвав необхідність здобути кілька тактичних перемог на місцевому рівні, які поступово приведуть до більшої мети: повного визволення всіх підконтрольних поки що Росії територій України.

«Будь-яка частина України, що залишається під контролем Росії, означає дві речі: через деякий час війна відновиться, якщо РФ накопичить нові ресурси. По-друге, в самій Росії не буде оновлення політичних еліт. Настрої реваншизму, експансіонізму та шовінізму продовжуватимуть процвітати та розвиватися. Тому ми звільнимо всю нашу територію», – підкреслив Подоляк.

Зокрема він подякував Німеччині, яка взяла на себе ініціативу в наданні підтримки Україні та високо оцінив оголошений пакет військової допомоги на суму 2,7 млрд євро.

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Теги: війна Україна Михайло Подоляк Бахмут контрнаступ

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