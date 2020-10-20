Експрес-тестування на Covid-19 зможуть проводити сімейні лікарі та мобільні бригади – Степанов



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Для збільшення об'єму тестувань також залучене обладнання лабораторних центрів СНІДу, - Степанов

На закупівлю експрес-тестів уряд виділить 1,5 мільярди гривень

В Україні на закупівлю експрес-тестів виділять 1,5 мільярди гривень. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті.

Міністр зазначив, що експрес-тестування зможуть проводити сімейні лікарі та мобільні бригади.

«Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що додатково до тих коштів, які ми витратили з фонду на боротьбу з Covid-19, збираємось витратити на вдосконалення лабораторної діагностики близько 2 млрд грн, з яких 1,5 мільярдів – це закупівля експрес-тестів для проведення досліджень без використання лабораторних умов із розрахунку 1 мільйон тестів на місяць. Ці тести будуть робитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями», – сказав Степанов.

Урядовець додав, що Міністерство охорони здоров'я продовжує технічне дооснащення лабораторій, які йому підпорядковані, роботизованими автоматичними приладами, що дозволить мінімально залучати фахівців лабораторій.

«Для збільшення об'єму тестувань також залучене обладнання лабораторних центрів СНІДу», – повідомив Степанов.

За словами міністра, наразі відбувається завершальний етап випробувань вітчизняних тест-систем щодо дослідження методом ІФА на антиген до SARS-CoV-2.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.