У Коломиї всі хворі інфекційної лікарні заразилися Covid-19



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Слюзар каже, що статистика з коронавірусу в місті «змінюється на гіршу»

Середній та молодший персонал вимушені обслуговували хворих

У Коломийській інфекційній лікарні Івано-Франківської області всі лікарі захворіли на коронавірус – пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал. Про це повідомив мер міста Ігор Слюзар.

За словами мера, у лікарні працюють 17 лікарів. Серед заражених – головний лікар, який продовжує «вирішувати всі господарські питання прямо в лікарні». Слюзар каже, що статистика з коронавірусу в місті «змінюється на гіршу».

«У лікарні лежить 21 хворий із підтвердженим Covid-19, 24 – з підозрою», – сказав мер.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби зафіксували 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби. В Україні третю добу поспіль фіксують найбільшу кількість нових хворих на Covid-19. Також протягом доби зафіксували новий рекорд за кількістю померлих від ускладнень хвороби – 121 людина.