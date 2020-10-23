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    У Коломиї всі хворі інфекційної лікарні заразилися Covid-19

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    <span class="hiddenSpellError">Слюзар</span>&nbsp;каже, що статистика з коронавірусу в місті &laquo;змінюється на гіршу&raquo; - У Коломиї всі хворі інфекційної лікарні заразилися Covid-19
    Слюзар каже, що статистика з коронавірусу в місті «змінюється на гіршу»

    Середній та молодший персонал вимушені обслуговували хворих

    У Коломийській інфекційній лікарні Івано-Франківської області всі лікарі захворіли на коронавірус – пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал. Про це повідомив мер міста Ігор Слюзар.

    За словами мера, у лікарні працюють 17 лікарів. Серед заражених – головний лікар, який продовжує «вирішувати всі господарські питання прямо в лікарні». Слюзар каже, що статистика з коронавірусу в місті «змінюється на гіршу».

    «У лікарні лежить 21 хворий із підтвердженим Covid-19, 24 – з підозрою», – сказав мер.

    Нагадаємо, що в Україні минулої доби зафіксували 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби. В Україні третю добу поспіль фіксують найбільшу кількість нових хворих на Covid-19. Також протягом доби зафіксували новий рекорд за кількістю померлих від ускладнень хвороби – 121 людина.

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