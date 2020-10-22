Вилежувати не потрібно: лікарі дали поради, як лікувати Covid-19 удома



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Для легень дуже корисний рух, адже він сприяє циркуляції кисню

Хворим з легкою формою коронавірусу дозволяють «тренувати легені», надуваючи кульки

Інфікованому з легкою формоюCovid-19 найкраще більше рухатися.

Про це в інтерв’ю газеті Експрес повідомила кандидатка медичних наук Надія Рудницька.

«Якщо стан неважкий (легені не зазнали сильного ураження, хворий самостійно дихає, не має підвищеної температури, йому не паморочиться в голові), то «вилежувати»Covid-19 і спричинену ним пневмонію не потрібно. Легені люблять рух, адже він сприяє циркуляції кисню та інших корисних речовин у крові, допомагає тримати організм у тонусі. Для хворих з легкою формою недуги лежання вдень узагалі не є необхідним. Але й чимале фізичне навантаження, зокрема інтенсивна ходьба, — неприпустиме. Рухатися слід помірно», — каже лікарка.

Для хворих з легкою формою недуги лежання вдень узагалі не є необхідним.

«Є таке поняття, як застійна пневмонія, яка виникає у так званих лежачих пацієнтів унаслідок тривалого дотримання ліжкового режиму. У хворих, які мало рухаються, слиз у верхніх дихальних шляхах може накопичуватися надмірно, і мікроорганізми, які перебувають на поверхні слизової оболонки носоглотки, горла або рота, потрапляють глибоко в дихальні шляхи, уражаючи легені», — розповіла Надія Рудницька.

Вона також додала, що не принципово, як спати хворому з пневмонією – на спині, на боці чи на животі.

«Головне — не лежати в однаковій позиції постійно, а час від часу змінювати її, обираючи ту, в якій максимально комфортно дихати», — радить лікарка.

Крім того, хворим з легкою формою коронавірусу дозволяють «тренувати легені», надуваючи кульки. При цьому «важким» інфікованим цього робити категорично не можна.

Членам родини, які доглядають за хворим на Covid-19, треба носити захисну маску, змінюючи її щотри години. Це ж радять робити й самим інфікованим.

Також медики прокоментували, чи можна ставити гірчичники хворим. За словами сімейної лікарки Олени Решетник, ця процедура дозволяється лише для «легких» форм і тільки між чи під лопатками за умови відсутності підвищення температури.

Нагадаємо, що президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата протиCovid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину відCovid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.