Імпічмент Трампа: у справі з’явилися ще два свідки



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Президента США Дональд Трампа Фото: Reuters

Свідок підтвердив, що часткове припинення виплати допомоги Україні було пов’язане з вимогою оголосити про намір провести розслідування стосовно сім’ї Байденів

Ще два свідки, які чули телефонну розмову президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, через яку над американським лідером нависла загроза імпічменту, дали свідчення перед комітетом Палати представників з розвідки.

Про це повідомляє DW.

Йдеться про колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тіма Моррісона і співробітницю віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Увечері в суботу були опубліковані розшифровки свідчень Моррісона і Вільямс у скороченому вигляді. Судячи з цих документів, Вільямс назвала звернене до Зеленського прохання Трампа провести антикорупційне розслідування щодо його ймовірного суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена і його сина Хантера «незвичайним» і «недоречним». «У моїх очах це (вимога. – Ред.) вказувало на можливу наявність інших мотивів для призупинення військової допомоги», – заявила Вільямс. За її словами, ситуація виглядала так, як ніби йшлося більшою мірою про «особистий політичний порядок денний» президента, ніж про зовнішньополітичні інтереси США.

Критики Трампа вважають, що він скористався своїм становищем, щоб натиснути на Зеленського, погрожуючи припинити фінансову допомогу Україні, якщо київська влада не оголосить про проведення розслідування проти його політичного противника.

Зі свого боку, Тім Моррісон підтвердив, що часткове припинення виплати допомоги Україні було пов’язане з вимогою оголосити про намір провести розслідування стосовно сім’ї Байденів і компанії Burisma. При цьому Моррісон вказав, що він не побачив у розмові Трампа з Зеленським, що відбулася 25 липня, нічого незаконного.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою у Конгресі США.