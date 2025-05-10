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Індія заявила про порушення перемир'я Пакистаном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Індія заявила про порушення перемир'я Пакистаном
Перемир'я між Індією та Пакистаном тривало буквально кілька годин
фото з відкритих джерел

10 травня Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню

В Індії повідомляють про те, що Пакистан порушив припинення вогню, про яке домовилися 10 травня. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

За даними агенції, через кілька годин після повідомлення Індії та Пакистану про перемир'я з головних міст індійського Кашміру почали надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

Reuters із посиланням на індійську владу, місцевих жителів та свідків повідомляє, що вибухи лунали в Срінагарі й Джамму.

10 травня Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню. Воно розпочалося о 17:00 за місцевим часом (о 14:30 за Києвом). За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після «довгої ночі переговорів» за посередництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

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Теги: військові Індія Пакистан

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