Індія атакувала Пакистан ракетами, а у відповідь отримала початок військової операції

Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані

Уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна»

У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За даними пакистанської армії, Індія застосувала ракети класу «повітря-земля» для ураження авіабаз Нур-Хан, Мурід і Шоркот. У мережі з’явилося відео пожежі на базі Нур-Хан у Равалпінді, де, за інформацією пакистанських спецслужб, стався вибух унаслідок перехоплення та знищення індійського безпілотника.

Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Над Ісламабадом активізувалися сили протиповітряної оборони. Зафіксовано перехоплення індійських крилатих ракет, які були націлені на базу ВПС Рафікі поблизу Шоркоту в провінції Джанг. У соціальних мережах також звернули увагу на стратегічну важливість Равалпінді, де в Чаклалі розміщується генеральний штаб армії Пакистану.

BREAKING: Indian missile strikes seem to have struck at least one Pakistani C-130 transport aircraft at PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.



We've deleted an older footage which pointed out Indian missile landed to a road near the base as it was old. pic.twitter.com/BVEyfszG88 — Clash Report (@clashreport) — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

BREAKING: Smoke is seen rising after a loud explosion from India's Udhampur Air Base.



The base was targeted by Pakistan. pic.twitter.com/8ns9eX3WxM — Clash Report (@clashreport) — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Крім того, на кордоні між Індією та Пакистаном у регіоні Кашмір тривають збройні сутички. Також пишуть, що в Індії досі лунають вибухи.

Раніше ми писали, що індійський уряд уповноважив командувача армією залучити Територіальну армію - добровольчі резервні формування – для допомоги збройним силам Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Press Trust of India.

Як пише видання, територіальна армія залучається «для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії». Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.