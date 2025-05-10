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Індія атакувала Пакистан ракетами, а у відповідь отримала початок військової операції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Індія атакувала Пакистан ракетами, а у відповідь отримала початок військової операції
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
скріншот з відео

Уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна»

У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За даними пакистанської армії, Індія застосувала ракети класу «повітря-земля» для ураження авіабаз Нур-Хан, Мурід і Шоркот. У мережі з’явилося відео пожежі на базі Нур-Хан у Равалпінді, де, за інформацією пакистанських спецслужб, стався вибух унаслідок перехоплення та знищення індійського безпілотника.

Над Ісламабадом активізувалися сили протиповітряної оборони. Зафіксовано перехоплення індійських крилатих ракет, які були націлені на базу ВПС Рафікі поблизу Шоркоту в провінції Джанг. У соціальних мережах також звернули увагу на стратегічну важливість Равалпінді, де в Чаклалі розміщується генеральний штаб армії Пакистану.

У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

Крім того, на кордоні між Індією та Пакистаном у регіоні Кашмір тривають збройні сутички. Також пишуть, що в Індії досі лунають вибухи.

Раніше ми писали, що індійський уряд уповноважив командувача армією залучити Територіальну армію - добровольчі резервні формування – для допомоги збройним силам Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Press Trust of India.

Як пише видання, територіальна армія залучається «для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії». Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.

Теги: війна Індія Пакистан Кашмір

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