Індія атакувала Пакистан ракетами, а у відповідь отримала початок військової операції
Уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна»
У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.
За даними пакистанської армії, Індія застосувала ракети класу «повітря-земля» для ураження авіабаз Нур-Хан, Мурід і Шоркот. У мережі з’явилося відео пожежі на базі Нур-Хан у Равалпінді, де, за інформацією пакистанських спецслужб, стався вибух унаслідок перехоплення та знищення індійського безпілотника.
Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
Над Ісламабадом активізувалися сили протиповітряної оборони. Зафіксовано перехоплення індійських крилатих ракет, які були націлені на базу ВПС Рафікі поблизу Шоркоту в провінції Джанг. У соціальних мережах також звернули увагу на стратегічну важливість Равалпінді, де в Чаклалі розміщується генеральний штаб армії Пакистану.
BREAKING: Indian missile strikes seem to have struck at least one Pakistani C-130 transport aircraft at PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.
We've deleted an older footage which pointed out Indian missile landed to a road near the base as it was old. pic.twitter.com/BVEyfszG88
У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.
В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.
BREAKING: Smoke is seen rising after a loud explosion from India's Udhampur Air Base.
The base was targeted by Pakistan. pic.twitter.com/8ns9eX3WxM
Крім того, на кордоні між Індією та Пакистаном у регіоні Кашмір тривають збройні сутички. Також пишуть, що в Індії досі лунають вибухи.
Раніше ми писали, що індійський уряд уповноважив командувача армією залучити Територіальну армію - добровольчі резервні формування – для допомоги збройним силам Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Press Trust of India.
Як пише видання, територіальна армія залучається «для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії». Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.
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