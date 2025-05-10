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Індія розгорнула кораблі біля узбережжя Пакистану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Індія розгорнула кораблі біля узбережжя Пакистану
Індійські ВМС перемістили свій західний флот у зону ураження від Карачі, найбільшого порту Пакистану
фото: Hindustan Times

Розгортання флоту відбулося наступного дня після того, як Індія повідомила про хвилю ракетних і дронових атак з боку Пакистану

Збройне протистояння між Індією та Пакистаном загострилося до масштабної військової операції із застосуванням авіації та флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Після кількох днів збройних інцидентів на кордоні Індія перекинула потужне угруповання військово-морських сил до пакистанського узбережжя. Серед них – авіаносець, есмінці, фрегати та протичовнові кораблі, оснащені надзвуковими крилатими ракетами «Брахмос», здатними вражати цілі на відстані до 500 миль. За даними з міністерства оборони Індії, кораблі розташовано у північній частині Аравійського моря неподалік порту Карачі. Як пояснили в оборонному відомстві, основна мета переміщення – стримування ескалації та моніторинг ситуації.

За інформацією Times of India, розгортання флоту відбулося наступного дня після того, як Індія повідомила про хвилю ракетних і дронових атак з боку Пакистану по 15 містах на заході та півночі країни.

9 травня у контрольованому Індією Кашмірі пролунала серія вибухів біля аеропорту Срінагар. За повідомленням Reuters, пакистанські безпілотники також атакували місто Амрітсар у Пенджабі, а у Джамму через вибухи виникли перебої з електропостачанням і лунала повітряна тривога.

Ніч із п’ятниці на суботу відзначилась інтенсивними перестрілками вздовж лінії контролю. Індія заявила про знищення систем ППО у Лахорі, у відповідь Пакистан повідомив про перехоплення 48 дронів і заперечив факт ударів по індійській території.

7 травня індійська авіація здійснила серію ударів по об'єктах у Пакистані у відповідь на напад 22 квітня на туристичний об’єкт у Пахальгамі, внаслідок якого загинули 26 людей. За даними Нью-Делі, знищено дев’ять таборів бойовиків за участю близько 80 літаків. Пакистанська сторона натомість заявляє про 31 загиблого цивільного, серед яких діти, а також про влучання в мечеті та електростанцію. Крім того, Ісламабад стверджує, що збив кілька індійських винищувачів Rafale.

Під час брифінгу в Равалпінді представник пакистанської армії генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі заявив, що країна відповість «у свій час, у свій спосіб і в обраній локації», звинувативши Індію в нав’язуванні нового формату взаємодії.

Від початку ескалації, за офіційними даними, внаслідок обстрілів загинули щонайменше 20 цивільних осіб у прикордонних районах.

У зв'язку з ситуацією глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі провів розмови з міністрами обох країн, висловивши співчуття жертвам та закликавши сторони до негайного зниження напруги.

Раніше ми писали, що індійський уряд уповноважив командувача армією залучити Територіальну армію - добровольчі резервні формування – для допомоги збройним силам Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Press Trust of India.

Як пише видання, територіальна армія залучається «для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії». Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.

Теги: напад Індія Пакистан

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