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Індія частково залишилася без електроенергії через кібератаки Пакистану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Індія частково залишилася без електроенергії через кібератаки Пакистану
У двох районах штату Джамму і Кашмір повністю припинилося електропостачання
фото з відкритих джерел

Пакистан заявляє, що за допомогою хакерських дій змогла вивести з ладу до 70% індійської електромережі

У кількох штатах Індії зафіксовано масштабний блекаут, який, за даними пакистанської сторони, є наслідком масштабної кібератаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Indian Express і The Times of India.

Пакистанська влада заявила, що за допомогою хакерських дій змогла вивести з ладу до 70% індійської електромережі. Джерела у сфері безпеки також підтверджують, що країна зазнала серйозного енергетичного удару саме внаслідок кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру.

Ще до інциденту в Індії ширилися попередження про можливі хакерські загрози на тлі загострення ситуації у відносинах із Пакистаном.

У двох районах штату Джамму і Кашмір повністю припинилося електропостачання, що збіглося з повідомленнями про активність безпілотників у прикордонній зоні. Також повідомляється про відключення світла у місті Джаландхар, де у повітрі зафіксували БПЛА, імовірно пакистанського походження.

Індійська сторона наразі офіційно не прокоментувала ці заяви, але ситуація, за даними місцевих ЗМІ, викликає серйозне занепокоєння в уряді та серед населення.

Крім того, через загострення конфлітку Пакистан тимчасово закрив повітряний простір для всього авіасполучення. Повідомляється, що обмеження поширюються на всі цивільні авіарейси в межах країни та будуть діяти до полудня 10 травня. Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

Теги: Індія Пакистан блекаут Кашмір

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