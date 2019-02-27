  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Індія відкрила повітряний простір

    • Розсилка
    Пакистан поки не відновив роботу аеропортів - Індія відкрила повітряний простір
    Пакистан поки не відновив роботу аеропортів

    Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном

    Індії відновила роботу аеропортів після скасування заборони на польоти цивільних лайнерів. Про це повідомляє ANY.

    Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном. Зазначимо, що Пакистан поки не відновив роботу аеропортів.

    Як повідомлялося, Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

    Читайте також

    Нагадаємо, що сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, що порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

    Також повідомлялося, що прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот - надуманою.

    Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану «рішучою відповіддю» на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

    Слід додати, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад».

    Зазначимо, США закликали Пакистан та Індію до деескалації конфлікту. Також Пакистан закликав до діалогу. Відповіді з боку Індії ще не було.

    Читайте також
    США літак Індія Пакистан Кашмір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ