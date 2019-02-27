Індія відкрила повітряний простір



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Пакистан поки не відновив роботу аеропортів

Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном

Індії відновила роботу аеропортів після скасування заборони на польоти цивільних лайнерів. Про це повідомляє ANY.

Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном. Зазначимо, що Пакистан поки не відновив роботу аеропортів.

Як повідомлялося, Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Нагадаємо, що сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, що порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

Також повідомлялося, що прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот - надуманою.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану «рішучою відповіддю» на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Слід додати, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад».

Зазначимо, США закликали Пакистан та Індію до деескалації конфлікту. Також Пакистан закликав до діалогу. Відповіді з боку Індії ще не було.