Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів



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Влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота

Повітряний простір над прикордонними областями Індії і Пакистану закритий для транзитних міжнародних рейсів після авіаударів. Про це повідомляє агентство ANI.

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Нагадаємо, що сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, що порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

Також повідомлялося, що прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот - надуманою.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану «рішучою відповіддю» на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад».