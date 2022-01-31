Буревій залишив без даху будинок для літніх людей

Відновити дах будинку для літніх людей планують сьогодні протягом дня

У селі Новоселище Золочівського району Львівської області сильні пориви вітру зірвали дах їдальні в будівлі притулку для літніх людей. Повідомлень про потерпілих немає. Про це пише департамент з цивільного захисту Львівської облдержадміністрації в Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться, що у неділю, 30 січня, через сильні пориви вітру зірвало 20 квадратних метрів шиферного даху їдальні в будинку для самотніх літніх людей. Подія трапилась в селі Новоселище Золочівської МТГ Львівської області. У цей момент у приміщенні перебувало 40 осіб та шість осіб персоналу. Відновлювати дах будинку для літніх людей планують у понеділок, 31 січня.

Будинок для самотніх непрацездатних людей у Новоселищі відкрили ще у 2004 році. Його облаштували в приміщенні місцевої лікарні, де, як говорили чиновники, провели капітальний ремонт.

Додамо, що в Україні вранці 31 січня було знеструмлено 317 населених пунктіву шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, у понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру.

Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні