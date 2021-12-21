Іран приховує посади та імена осіб, причетних до збиття літака МАУ

Тегеран не дозволив українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до іранського суду

В Офісі генпрокурора розповіли про розслідування авіакатастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За два роки Україна відправила 26 міжнародних запитів до іноземних країн. Однак Іран продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.

Заступник генпрокурора Максим Якубовський у розмові з родичами загиблих розповів, що Іран знову порушив досягнуті домовленості під час третього раунду міждержавних переговорів, який відбувся в червні 2021 року.

Зокрема, Тегеран не дозволив українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до іранського суду. Також приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них.

«Ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Британія та Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань», – зазначив Якубовський.

Наразі українська сторона дослідила вісім звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: чотири іранських, три канадських та один – спеціального доповідача ООН.

Начальник департаменту Офісу генпрокурора Юрій Рудь зазначив, що було допитано понад 50 осіб, проведено більше 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням спеціалістів слідчий експеримент, триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Нагадаємо, Іран повинен до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.

Раніше у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, днями в Ірані пройшли перші слухання справи щодо збиття літака МАУ.

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