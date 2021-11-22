В Ірані пройшли перші слухання справи щодо збиття літака МАУ

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

На цьому засіданні суд вислухав заяви юристів сімей загиблих

В Іранському військовому суді у неділю почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака у 2020 році, коли загинули 176 осіб. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на іранську агенцію Irna.

На засіданні у неділю були присутні десять військових різних рангів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину. Родини жертв та їхні юристи також відвідали засідання. Вони представляють 103 офіційних позивачів щодо збиття літака МАУ PS752.

На цьому засіданні суд вислухав заяви юристів сімей загиблих. ЗМІ зазначає, що цього тижня ще триватиме судове розслідування. Імена підозрюваних не повідомляються. Слухання стали першими у справі, яку відкрили після авіакатастрофи.

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.