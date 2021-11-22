МЗС прокоментував перше судове засідання щодо збиття літака МАУ

Міністерство закордонних справ України взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака МАУ

На судове засідання в Ірані запросили посла України, але МЗС вважає його участь недоцільною

Міністерство закордонних справ України взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України рейсу PS752. На перше засідання запросили посла України. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою Міністерства закордонних справ України.

«Міністерство закордонних справ України взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України (PS 752), перше засідання якого відбулося 21 листопада 2021 року в Тегерані. Міністерство закордонних справ України також висловлює подяку за запрошення Посла України взяти участь у цьому засіданні», – йдеться в повідомленні.

Також дипломати заявили, що станом на сьогодні запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною.

«У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт», – підкреслили у відомстві.

У МЗС закликали Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам.

Нагадаємо, 21 листопада в Іранському військовому суді почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака у 2020 році, коли загинули 176 осіб.

У травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.