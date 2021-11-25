Чотири держави засудили відмову Ірану виплатити компенсацію за український Boeing

Британія, Канада, Україна та Швеція виступили з оцінкою дій Ірану щодо виплати за збитий літак

Якщо Тегеран продовжить ухилятися від компенсацій, то рішення щодо подальших дій ухвалить міжнародне право

Великобританія, Канада, Україна та Швеція засудили відмову Ірану виплатити компенсацію за збитий літак Boeing компанії «Міжнародні авіалінії України», про це йдеться у спільній заяві чотирьох країн, яку наводить «Тасс».

Громадяни цих держав перебували на борту рейсу PS752, який зазнав аварії. Було висловлене глибоке розчарування щодо відмови Тегерана провести зустріч 22 листопада 2021 року, щоб обговорити питання про репарації.

«Ми нагадуємо Ісламській Республіці Іран про те, що відповідно до міжнародного права вона зобов'язана у повному розмірі виплатити репарації групі країн, і повторюємо наш заклик розпочати переговори у дусі доброї волі до кінця цього року», – йдеться у заяві міністрів чотирьох країн.

Великобританія, Канада, Україна та Швеція продовжать домагатися притягнення Ірану до відповідальності та розглянуть питання про можливі заходи для вирішення питання у рамках міжнародного права, якщо Тегеран продовжить ухилятися від компенсацій.

Раніше у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, днями в Ірані пройшли перші слухання справи щодо збиття літака МАУ.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

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