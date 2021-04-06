Катастрофа українського літака в Ірані. 10 іранським посадовцям висунули звинувачення
Іранський прокурор не розкрив імена посадовців, яких звинуватили у причетності до катастрофи МАУ
В Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам, передає ISNA.
Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки».
Він не розкрив імена іранських посадовців.
Assotiated Press зазначає, що повідомлення про звинувачення з'явилося відразу після того як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом щодо своєї ядерної програми.
Наприкинці березня в українському МЗС заявили, що Україна сподівається спонукати Іран продовжити технічне розслідування за допомогою політичних важелів
Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.
Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.
Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.