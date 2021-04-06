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    Катастрофа українського літака в Ірані. 10 іранським посадовцям висунули звинувачення

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    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ - Катастрофа українського літака в Ірані. 10 іранським посадовцям висунули звинувачення
    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ
    Фото з відкритих джерел

    Іранський прокурор не розкрив імена посадовців, яких звинуватили у причетності до катастрофи МАУ

    В Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам, передає ISNA.

    Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки».

    Він не розкрив імена іранських посадовців.

    Assotiated Press зазначає, що повідомлення про звинувачення з'явилося відразу після того як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом щодо своєї ядерної програми.

    Наприкинці березня в українському МЗС заявили, що Україна сподівається спонукати Іран продовжити технічне розслідування за допомогою політичних важелів

    Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

    Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

    Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

    Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

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    Теги: катастрофа Іран літак МАУ
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