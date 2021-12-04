Держдеп повідомив про провокативні позиції Ірану щодо ядерної угоди

Держдеп сподівається, що Іран не використовуватиме провоції у ході подальших обговорень

За словами відомства Іран намагається форсувати ядерну угоду

Іран на останньому раунді ядерних переговорів у Відні посилив позицію, відійшовши від пропонованих ним раніше компромісів і висуваючи додаткові вимоги, сказав високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляють ЗМІ.

«Підготовка (до переговорів у Відні) означала їх приїзд із пропозиціями, які відходили від усіх компромісів, представлених Іраном у попередні шість місяців, і зберігали всі компроміси з нашого боку, але вони просили більшого», – сказав дипломат у ході телефонного брифінгу.

Він додав, що вимоги Ірану виходили за рамки відновлення ядерної угоди.

США звинувачують Іран в «провокаційному» форсуванні ядерної програми і вважають, що таким чином він намагається поліпшити свої позиції на переговорах у Відні, сказав представник Держдепартаменту.

«У середу, в розпал переговорів, стало відомо про плани Ірану подвоїти потужності для 20 - відсоткового збагачення урану на підприємстві у Фордо», – сказав дипломат.

Спроби Ірану форсувати ядерну програму він назвав «особливо провокаційними».

«Я думаю, що вони вважають, що можуть накопичити великі запаси збагаченого урану і створити більше центрифуг і таким чином домогтися від нас великих поступок і менше віддати самим. Така переговорна тактика не спрацює», – сказав він.

Представник Держдепартаменту попередив, що продовження переговорів і надії на дипломатичне вирішення проблеми не означають, що США не мають можливості посилити тиск на Іран.

В австрійській столиці цього тижня пройшов після тривалої перерви сьомий раунд переговорів з Іраном. Представник Держдепартаменту сказав, що не знає, коли будуть знову скликані переговорні команди, але дав зрозуміти, що для США серйозність підходів Ірану більш важлива, ніж дата нової зустрічі.

Раніше повідомлялося, що США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди.

Нагадаємо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Також глави чотирьох впливових держав – Франції, Німеччини, Британії й США – виступили зі спільною заявою по Ірану, закликавши Тегеран повернутися до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), відомого як «іранська ядерна угода».

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