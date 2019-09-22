Трамп не має наміру зустрічатися з керівництвом Ірану на Генасамблеї ООН



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Президент США Дональд Трамп

У мене немає ніяких намірів зустрічатися з іранським керівництвом, - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися з керівництвом Ірану на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Про це американський лідер повідомив журналістам, пише The Hill.

Однак Трамп заявив, що не виключає можливість зустрічі.

«Нічого ніколи не можна повністю виключати, але у мене немає ніяких намірів зустрічатися з іранським керівництвом», - заявив Трамп.

За словами лідера США, на полях Генеральної Асамблеї ООН він зустрінеться з лідерами приблизно 15 зарубіжних держав, однак «Ірану серед них немає».

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів розширити санкції проти Ірану.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти «військовим актом».