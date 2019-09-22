В Ірані пообіцяли найближчим часом звільнити затриманий британський танкер



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Танкер Stena Impero незабаром вийде іранського порту Бандар-Аббас до міжнародних вод, пробувши під вартою 65 днів

Танкер Stena Impero під прапором Британії був затриманий 19 липня

Іран найближчим часом звільнить затриманий у липні британський танкер Stena Impero.

Про це повідомляє агенція MEHR.

«Генеральний директор служби портів та морських справ провінції Хормозган Аллахморад Афіфіпур підтвердив у неділю ввечері, що танкер Stena Impero під британським прапором незабаром вийде з південного іранського порту Бандар-Аббас до міжнародних вод, пробувши під вартою 65 днів з 19 липня», - зазначається у повідомленні.

Афіфіпур зазначив, що судовий розгляд справи щодо нафтового танкера все ще триває, його справа залишатиметься відкритою.

Судові органи Ірану пізніше оголосять своє рішення та результати розслідування.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великобританії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.