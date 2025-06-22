Іранське атомне агентство заявляє, що ядерна промисловість не буде зупинена

Організація з атомної енергії Ірану, яка контролює ядерні технології країни, різко засудила атаки США на три ключові ядерні об’єкти

Іранське атомне агентство засуджує удари США та заявляє, що його ядерна промисловість не буде зупинена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією іранських ЗМІ, організація з атомної енергії Ірану, яка контролює ядерні технології країни, різко засудила атаки США на три ключові ядерні об’єкти – Фордо, Натанз та Ісфахан, які зазнали «жорстокого нападу» вранці у неділю, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

У відомстві назвали ці удари «грубим порушенням міжнародного права, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)» і звинуватили Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), наглядовий орган ООН у ядерній сфері, у «співучасті».

Атомне агентство закликало міжнародну спільноту підтримати Іран і засудити дії США, а також пообіцяло «ніколи не допустити зупинки розвитку цієї національної промисловості».

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.