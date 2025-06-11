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Російський посол розказав, що відбувається між Москвою і Вашингтоном після приходу Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський посол розказав, що відбувається між Москвою і Вашингтоном після приходу Трампа
Дарчієв запевнив, що незабаром можуть відбутись переговори між США та Росією у Москві
фото: ТАСС

10 квітня Росія та США обговорювали нормалізацію роботи дипломатичних представництв обох країн

Росія та Сполучені Штати Америки прийняли попереднє рішення перенести консультації щодо усунення «подразників» у дипломатичних відносинах зі Стамбула у свої столиці. Про це повідомив Посол РФ у США Олександр Дарчієв в інтерв'ю для пропагандистського медіа ТАСС, передає «Главком».

Дарчієв заявив, що є реальний прогрес у відносинах між США та Росією, і, за його словами, про це переконливо свідчать попередні домовленості про перенесення консультацій до столиць країн.

«Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться в найближчий час у Москві. Але до оздоровлення відносин ще далеко, а сам процес йде важко і гальмується. Частина відповідальності за це лежить на «яструбах» Конгресу», – розповів він.

Дарчієв також зазначив, що перед наступним раундом сторони обговорювали питання безперешкодного доступу до банківських сервісів для дипмісій, послаблення візових обмежень та повернення дипломатичного майна, конфіскованого в США

Також зазначимо, що заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков стверджує, що між російською та американською делегаціями найближчим часом відбудеться новий раунд консультацій. Це вже будуть треті переговори між Москвою та Вашингтоном за останній час.

Нагадаємо, 10 квітня, в Туреччині розпочалися переговори між представниками США і Російської Федерації.

Російська та американська делегації прибули у генконсульство РФ у Стамбулі. Зустріч тривала кілька годин у закритому форматі.

Росію на консультаціях представляв дипломат Олександр Дарчієв, нещодавно призначений послом РФ у США, а Америку – заступник помічника держсекретаря Соната Коултер.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі у Стамбулі не йтиметься про війну в Україні. Зустріч зосереджена на роботі дипломатичних відомств у країнах.

 

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Теги: дипломатія США переговори росія

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