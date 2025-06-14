Генерал Годжес повідомив, хто в США відкрито підтримує Кремль

Бен Годжес: Україна не зникне, вона не зазнає краху, її поразка не є неминучою

Американський генерал заявив, що Росія є дуже вразливою

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес розкритикував позицію команди Дональда Трампа щодо війни в Україні та зауважив, що деякі американські політики та публічні фігури, пов’язані з рухом Make America Great Again, давно й відкрито підтримують Кремль. Про це він зазначив в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

«Я хотів би, щоб це було так, але в мене немає жодної впевненості в тому, що цей президент (Дональд Трамп, – «Главком») зробить щось по-справжньому значуще, щоб допомогти Україні. Можливо, причина того, що вони (команда Трампа, – «Главком») досі не висловилися (про операцію «Павутина», – «Главком»), хоча я не можу це стверджувати напевно, у тому, що вони просто намагаються зрозуміти, що саме сказати. Адже цей удар довів – Україна не зникне, вона не зазнає краху, її поразка не є неминучою, а Росія, навпаки, є дуже вразливою», – сказав генерал.

Бен Годжес додав: «Я бачив чимало коментарів від таких людей, як Стів Беннон, Майкл Флінн, Алекс Джонс та інших, хто давно пов'язаний з рухом Make America Great Again і весь час підтримував Кремль. Вони публічно заявили, що це, мовляв, жахливо, що нібито хтось намагається зруйнувати мрію Трампа про мирне врегулювання, і таке інше, повна маячня».

Генерал підкреслив, що в адміністрації Трампа «на посаді прессекретарки Міністерства оборони абсолютно не компетентна людина, яка, без перебільшення, підтримує Кремль».

«Це просто жахливо. Вони, очевидно, досі не можуть визначитися, що саме їм говорити. І я думаю, що навіть деякі європейські країни також не до кінця розуміють, як їм реагувати, адже для багатьох це стало повною несподіванкою», – підсумував Годжес.

До слова, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росію сьогодні всі ненавидять, попри те, що вона була союзником США у Другій світовій війні та зазнала колосальних втрат. Трамп наголосив, що Москва втратила у Другій світовій війні понад 51 млн людей.