Іран заборонив чиновникам користуватися пристроями з інтернетом

Раніше Ізраїль обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду, а потім атакував їх

Іранська служба кібербезпеки заборонила чиновникам користуватися пристроями, що підключаються до інтернету. Спецслужба побоюється, що їх може відстежити або зламати Ізраїль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

За повідомленням державного інформаційного агентства Fars, іранським чиновникам та їхнім охоронцям заборонили користуватися будь-яким обладнанням, що підключається до публічного інтернету або телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду, а потім завдав удару, ліквідувавши генералів. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що більшість керівництва військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було знищено в результаті одного удару. Серед загиблих – Амір Алі Хаджизаде, командувач ВПС КВІР. Також загинули генерал Хосейн Салямі, лідер воєнізованої Революційної гвардії Ірану, і генерал Мохаммад Багері, начальник штабу іранських збройних сил.

До слова, газета FT вважає, що найімовірніше, що війна між Ізраїлем та Іраном розвиватиметься за унікальним сценарієм. Один із варіантів, який непокоїть західні служби безпеки, полягає в тому, що Тегеран, опинившись у безвиході, може вдатися до нестандартних способів удару у відповідь. Нещодавно США звинуватили Іран у таємних програмах створення біологічної та хімічної зброї. Якщо ці побоювання виправдаються, Тегеран може мати засоби для завдання смертельного удару по ізраїльських або американських цілях.

До слова, 17 вересня 2024 року понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Незважаючи на те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Ідея пейджерної операції у Лівані виникла у 2022 році і почала втілюватись у життя більш ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня. Перша частина плану – заміновані рації – почала впроваджуватись у Лівані «Моссадом» майже десять років тому, 2015 року. Мобільні двосторонні радіостанції містили величезні акумуляторні батареї, приховану вибухівку та систему передачі, яка давала Ізраїлю повний доступ до комунікацій «Хезболли».

За словами джерел видання, протягом дев'яти років ізраїльтяни підслуховували «Хезболлу», залишаючи за собою можливість перетворити рації на бомби. Але потім з'явилася нова можливість – невеликий пейджер, оснащений потужною вибухівкою.