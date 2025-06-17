Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Іран заборонив чиновникам користуватися пристроями з інтернетом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іран заборонив чиновникам користуватися пристроями з інтернетом
Посадовцям, а також їхнім охоронцям заборонено користуватися будь-яким обладнанням, що підключається до мережі
фото: Reuters

Раніше Ізраїль обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду, а потім атакував їх

Іранська служба кібербезпеки заборонила чиновникам користуватися пристроями, що підключаються до інтернету. Спецслужба побоюється, що їх може відстежити або зламати Ізраїль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

За повідомленням державного інформаційного агентства Fars, іранським чиновникам та їхнім охоронцям заборонили користуватися будь-яким обладнанням, що підключається до публічного інтернету або телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду, а потім завдав удару, ліквідувавши генералів. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що більшість керівництва військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було знищено в результаті одного удару. Серед загиблих – Амір Алі Хаджизаде, командувач ВПС КВІР. Також загинули генерал Хосейн Салямі, лідер воєнізованої Революційної гвардії Ірану, і генерал Мохаммад Багері, начальник штабу іранських збройних сил.

До слова, газета FT вважає, що найімовірніше, що війна між Ізраїлем та Іраном розвиватиметься за унікальним сценарієм. Один із варіантів, який непокоїть західні служби безпеки, полягає в тому, що Тегеран, опинившись у безвиході, може вдатися до нестандартних способів удару у відповідь. Нещодавно США звинуватили Іран у таємних програмах створення біологічної та хімічної зброї. Якщо ці побоювання виправдаються, Тегеран може мати засоби для завдання смертельного удару по ізраїльських або американських цілях.

До слова, 17 вересня 2024 року понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Незважаючи на те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Ідея пейджерної операції у Лівані виникла у 2022 році і почала втілюватись у життя більш ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня. Перша частина плану – заміновані рації – почала впроваджуватись у Лівані «Моссадом» майже десять років тому, 2015 року. Мобільні двосторонні радіостанції містили величезні акумуляторні батареї, приховану вибухівку та систему передачі, яка давала Ізраїлю повний доступ до комунікацій «Хезболли».

За словами джерел видання, протягом дев'яти років ізраїльтяни підслуховували «Хезболлу», залишаючи за собою можливість перетворити рації на бомби. Але потім з'явилася нова можливість – невеликий пейджер, оснащений потужною вибухівкою.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ребе Асману – 59. Він залишається активним адвокатом України на міжнародних майданчиках
Головний рабин України: Сьогодні українці можуть відчути все, що євреї відчували упродовж століть
Вчора, 09:45
МЗС Ірану стверджує, що переговори «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон вимагатиме відмовитися від збагачення урану
Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах
20 травня, 09:32
Ізраїльський чиновник заявив, що вбивство Хаменеї «не є табу»
Ізраїль підтверджує можливе усунення лідера Ірану
15 червня, 10:04
Атака Ірану на Ізраїль, яка відбулася у ніч на 14 червня
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
Сьогодні, 00:18
Наслідки іранського удару по Тель-Авіву
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Вчора, 08:36
У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему»
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
10 червня, 14:30
Житловий будинок у Тегерані, пошкоджений під час ізраїльської атаки
Удар Ізраїлю по Ірану: перші дані щодо жертв та постраждалих
13 червня, 15:12
Штаб-квартира іранського державного телебачення постраждала через атаку Ізраїлю
Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру
Вчора, 18:53
Володимир Путін і Сі Цзіньпін на параді в Москві 9 травня
Чому Путін і Сі Цзіньпін занепокоєні через удари по Ірану? Версія The Telegraph
Вчора, 18:09

Телеком

Іран заборонив чиновникам користуватися пристроями з інтернетом
Іран заборонив чиновникам користуватися пристроями з інтернетом
«Дія» буде надсилати українцям нові сповіщення
«Дія» буде надсилати українцям нові сповіщення
У світі стався масштабний збій у роботі популярних сервісів
У світі стався масштабний збій у роботі популярних сервісів
Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси
Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси
Стоп, «шахед»! Російські дрони змусять літати за українським паспортом
Стоп, «шахед»! Російські дрони змусять літати за українським паспортом
На «Дія.Бізнес» працюватиме Онлайн кабінет підприємця
На «Дія.Бізнес» працюватиме Онлайн кабінет підприємця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
71K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
44K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
35K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
18K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua