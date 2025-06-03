До України прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Про візит Рафаеля Гроссі до України та Російської Федерації задля забезпечення ядерної безпеки стало відомо 29 травня

Це 12-й візит посадовця до України від початку російського повномасштабного вторгнення

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 червня прибув до України та зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Як передає «Главком», про це очільник МАГАТЕ повідомив у соціальній мережі Х.

Це його 12-й візит до України від початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Гроссі провів зустріч із Германом Галущенком, на якій вони обговорили те, як МАГАТЕ може допомогти Україні відбудувати її енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.

Нагадаємо, про візит Рафаеля Гроссі до України та Російської Федерації задля забезпечення ядерної безпеки стало відомо 29 травня. Як зазначають фахівці, ситуація із зовнішнім електропостачанням окупованої Запорізької атомної електростанції «залишається надзвичайно крихкою», оскільки вона наразі залежить лише від однієї лінії електропередач. Єдина резервна лінія АЕС на 330 кВ залишається відключеною вже понад три тижні, і терміни її відновлення залишаються невідомими. У результаті вся станція, що має шість реакторів, повністю залежить від однієї активної лінії.

Крім того, експерти МАГАТЕ протягом більшості днів минулого тижня чули звуки військової активності на різних відстанях від ЗАЕС. Команди МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС також повідомляли про ознаки військової активності поблизу станцій.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати непередбачувані наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу.

Як повідомлялося, підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України.

До слова, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про інцидент із безпілотником, який впав на дах будівлі навчального центру станції.