Імідж США погіршується: дослідницький центр назвав проблему Трампа

Президент США Дональд Трамп отримав переважно негативні оцінки в новому опитуванні дослідницького центру Pew Research Center, проведеному у 24 країнах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження.

Згідно з новим опитуванням, Сполучені Штати стали набагато менш популярними за кордоном з моменту повернення президента Дональда Трампа на посаду.

Дослідницький центр Pew провів опитування серед людей у ​​24 країнах , включаючи 10 європейських, з кінця лютого до початку квітня. Було виявлено, що частка респондентів, які позитивно ставляться до США, у більшості з них зменшилася порівняно з весною 2024 року.

Респонденти мало довіряють Трампу як світовому лідеру або його здатності вирішувати глобальні проблеми, від воєн в Україні та Газі до зміни клімату та імміграційної політики США.

Коли Трампа вперше обрали у 2016 році, популярність США у світі також впала, але країна відновилась до попереднього рівня під час президентства Джо Байдена, згідно з даними Pew, американського аналітичного центру, який називає себе позапартійним.

У Європі винятком, коли йдеться про Трампа, є Угорщина, єдина країна, де більшість респондентів довіряють американському президенту.

Більшість респондентів у всіх опитаних країнах погодилися, що Трамп «небезпечний» та «зарозумілий», і мало хто вважає його чесним. Однак більшість також вважає його «сильним лідером».

Поряд із Трампом, опитування також вимірювало глобальну довіру до президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна. З цієї четвірки Макрон має суттєве лідерство, в середньому 46% висловлюють довіру до французького лідера, порівняно з 34% для Трампа, 25% для Сі та лише 16% для Путіна. Однак удома Макрон менш популярний – лише 35% французьких респондентів висловили йому довіру.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США уклали торговельну угоду з Китаєм після 48 годин переговорів між двома країнами. Президент США оголосив про угоду в середу в соціальних мережах, заявивши, що тепер вона підлягає схваленню його китайським колегою Сі Цзіньпіном.