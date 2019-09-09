Британський парламент призупинив роботу до 14 жовтня



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Подальше голосування щодо дострокових виборів не відбудеться до 14 жовтня

Парламент Великої Британія відсьогодні тимчасово припиняє свою роботу до 14 жовтня.

Про це 9 вересня повідомила у Twitter журналіст Sky News Тамара Коен.

«За словами прессекретаря прем'єр-міністра, сьогодні парламент призупинив свою роботу. Це означає, що подальше голосування щодо дострокових виборів не відбудеться до 14 жовтня», - написала вона.

Як відомо, раніше повідомлялося, що парламент Великої Британії 9 вересня знову голосуватиме щодо того, чи проводити дострокові вибори 15 жовтня.

Минулого тижня парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

До слова, раніше у Великій Британії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.