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    Події в Україні

    Тернопіль готується приймати біженців. Зараз туди везуть маленьких дітей

    Місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії. - Тернопіль готується приймати біженців. Зараз туди везуть маленьких дітей
    Місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.
    фото: orphancenter

    Місцевих просять зносити колиски та ліжечка

    У Тернопіль зі східних регіонів везуть 30 малят-біженців. Дітей везуть до Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини у Facebook.

    Місцевих просять зносити колиски та ліжечка. Зазначається, що спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні). аразі будинку дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:

    • ліжечка;
    • колиски;
    • подушки;
    • ковдри;
    • продукти харчування;
    • засоби гігієни.

    Окрім того, місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.

    Також для них облаштовують місця тимчасового розміщення. До того ж надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди «Карітас» та «Світло реформації».

    Нагадаємо, у Києві окупанти влучили в житловий будинок на Троєщині. Про це повідомляє «Дзеркало тижня». У небі над будинком чорна хмара диму. Про жертви та рівень ушкоджень наразі не відомо.

    Нагадаємо, в Україні другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: Росія МВС окупанти війна місцева влада Тернопіль
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    Тернопіль готується приймати біженців. Зараз туди везуть маленьких дітей