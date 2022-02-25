У Миколаєві розводять мости: термінове зверення мера (відео)

«Прошу якнайшвидше повернутися у свої будинки і не виходити на вулицю», – написав мер Миколаєва

У Миколаєві городян просять повернутися якнайшвидше додому – незабаром розведуть мости. Про це о 16.04 повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Дорогі миколаївці! Є два важливі повідомлення для вас. Найближчим часом розводимо наші мости – на невизначений термін. Прошу якнайшвидше повернутися у свої будинки і не виходити на вулицю», – написав він.

Зазначимо, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що з боку Херсона прорвалися російські окупанти. Про це він повідомив у Telegram.

«Там прорив по стороні Херсона. Наші обкопуються в потрібних місцях. Прийматимуть бій. Є деякі загрози, щоб не було паніки, сьогодні п'ятниця, я з ОДА відпустив раніше своїх рядових співробітників. Слідкуйте за офіційними новинами», – сказав Кім.

Російські агресори обстріляли у Чорному морі два судна поблизу порту «Південний». Одне судно йшло під прапором Панами, ще одне – під прапором Молдови.

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