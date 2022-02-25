  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У Миколаєві розводять мости: термінове зверення мера (відео)

    Найближчим часом розводимо наші мости &ndash; на невизначений термін - У Миколаєві розводять мости: термінове зверення мера (відео)
    Найближчим часом розводимо наші мости – на невизначений термін
    фото з відкритих джерел

    «Прошу якнайшвидше повернутися у свої будинки і не виходити на вулицю», – написав мер Миколаєва

    У Миколаєві городян просять повернутися якнайшвидше додому – незабаром розведуть мости. Про це о 16.04 повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    «Дорогі миколаївці! Є два важливі повідомлення для вас. Найближчим часом розводимо наші мости – на невизначений термін. Прошу якнайшвидше повернутися у свої будинки і не виходити на вулицю», – написав він.

    Зазначимо, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що з боку Херсона прорвалися російські окупанти. Про це він повідомив у Telegram.

    «Там прорив по стороні Херсона. Наші обкопуються в потрібних місцях. Прийматимуть бій. Є деякі загрози, щоб не було паніки, сьогодні п'ятниця, я з ОДА відпустив раніше своїх рядових співробітників. Слідкуйте за офіційними новинами», – сказав Кім.

    Російські агресори обстріляли у Чорному морі два судна поблизу порту «Південний». Одне судно йшло під прапором Панами, ще одне – під прапором Молдови.

    Читайте також:
    Теги: МВС війна Путін путінський режим Миколаївщина мер Миколаїв час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Миколаєві розводять мости: термінове зверення мера (відео)