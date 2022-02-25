Путін, зустрівши шалений опір, почав підлещуватися до української армії (відео)

Після інформації про тисячу загиблих росіян, диктатор закликав… українських військових складати зброю

Президент країни-агресорки Володимир Путін виступив із новим зверненням, в якому схвильовано почав підлещуватися до українських військових.

Диктатор почав закликати оборонців України брати владу у свої руки. Про це Путін заявив під час оперативної наради з членами Радбезу. За словами Путіна, Збройним силам України (ЗСУ) не можна допустити, щоб якісь «неонацисти використовували дітей, дружин та членів сімей військових як «живий щит». «Беріть владу у свої руки, схоже нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ», – заявив президент, на якого сьогодні ЄС накладе персональні санкції.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

«Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта», – сказано в повідомленні.