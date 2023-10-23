Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України
У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України
фото ілюстративне

Прикраси експонувалися в київському музеї в 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році

В Іспанії поліції конфіскувала викрадені з України стародавні золоті вироби вартістю 60 млн євро після того, як злодії намагалися продати їх у Мадриді. Про це повідомила пресслужба іспанської поліції.

Йдеться про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи намиста, браслети та сережки, які датуються греко-скіфським періодом між VIII-IV століттями до нашої ери.

Зазначається, що прикраси експонувалися в київському музеї в 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році.

У поліції пояснили, що перший виріб було вилучено слідчими 2021 року. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові.

Підозрюваний намагався продати коштовності і за допомогою інших людей. У підсумку оперативники заарештували п'ятьох осіб, які ймовірно вчинили злочин, пов'язаний із відмиванням грошей, і вилучили в Україні десять виробів із золота, схожих за своїми характеристиками з поясом.

Правоохоронці повідомили, що артефакти мали підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать Українській православній церкві.

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України. 

Усі предмети, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV ст. до н.е., зараз перебувають на вивченні в Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини, а розслідування триває.

Тим часом колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну

Теги: Іспанія поліція золото

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві
Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону
26 вересня, 13:15
Причина полягає у скороченні світлового дня
Поліція попередила водіїв про запровадження важливого правила з 1 жовтня
29 вересня, 21:48
Деякі республіканці закликали Джамала Боумена піти у відставку
Конгресмен США ввімкнув пожежну сигналізацію під час голосування за тимчасовий бюджет
1 жовтня, 22:48
На батьків склали протоколи, а викрадені речі повернуть родичам загиблих
Поліція затримала малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв (фото)
5 жовтня, 14:29
Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози
Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози
14 жовтня, 06:30
У затриманого в службовому автомобілі виявили гроші – 600 тис. гривень
Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
14 жовтня, 16:01
Щодо осіб, які підпадають під депортацію, процедури планують запустити якнайшвидше
Франція терміново перевіряє досьє іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації
16 жовтня, 10:05
Протестувальники вимагали негайного припинення вогню в Секторі Гази
Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб
19 жовтня, 06:00
Неподалік Іспанії виявлено російський підводний човен
Неподалік Іспанії виявлено російський підводний човен
20 жовтня, 20:55

Соціум

Канада запустила нову міграційну програму для українців
Канада запустила нову міграційну програму для українців
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
Іран провів випробування власного дрона-винищувача
Іран провів випробування власного дрона-винищувача
Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України
Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
Уродженець Мелітополя подарував російським льотчикам торт з отрутою: окупанти в паніці
Уродженець Мелітополя подарував російським льотчикам торт з отрутою: окупанти в паніці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9262
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
5137
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4441
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
3684
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
3016
Нові російські дрони атакували Київщину

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту