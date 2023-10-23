Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України

Прикраси експонувалися в київському музеї в 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році

В Іспанії поліції конфіскувала викрадені з України стародавні золоті вироби вартістю 60 млн євро після того, як злодії намагалися продати їх у Мадриді. Про це повідомила пресслужба іспанської поліції.

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Йдеться про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи намиста, браслети та сережки, які датуються греко-скіфським періодом між VIII-IV століттями до нашої ери.

Зазначається, що прикраси експонувалися в київському музеї в 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році.

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У поліції пояснили, що перший виріб було вилучено слідчими 2021 року. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові.

Підозрюваний намагався продати коштовності і за допомогою інших людей. У підсумку оперативники заарештували п'ятьох осіб, які ймовірно вчинили злочин, пов'язаний із відмиванням грошей, і вилучили в Україні десять виробів із золота, схожих за своїми характеристиками з поясом.

Правоохоронці повідомили, що артефакти мали підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать Українській православній церкві.

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України.

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Усі предмети, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV ст. до н.е., зараз перебувають на вивченні в Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини, а розслідування триває.

Тим часом колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну