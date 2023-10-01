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Конгресмен США ввімкнув пожежну сигналізацію під час голосування за тимчасовий бюджет

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгресмен США ввімкнув пожежну сигналізацію під час голосування за тимчасовий бюджет
Деякі республіканці закликали Джамала Боумена піти у відставку
фото: Associated Press

Конгресмен Джамал Боумен активував пожежну сигналізацію, помилково вважаючи, що вона відчинить двері

Представник Демократичної партії США Джамал Боумен ввімкнув пожежну сигналізацію в Капітолії, коли парламентарі намагалася затримати голосування за тимчасовий бюджет США. Це призвело до евакуації, після чого поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє Reuters. 

Боумен натиснув на кнопку пожежної сигналізації біля виходу з будівлі Конгресу. У своїй заяві він визнав, що увімкнув пожежну сигналізацію, про що шкодує, але заперечив, що зробив це для того, щоб затримати голосування, як стверджували багато республіканців.

Він розповів, що підійшов до дверей, які зазвичай відкриті для голосування, але тоді не відчинялися.

«Коли я поспішав проголосувати, то підійшов до дверей, які зазвичай відкриті для голосування, але сьогодні не відчинялися. Мені соромно, що я активував пожежну сигналізацію, помилково думаючи, що вона відчинить двері. Я шкодую про це та щиро перепрошую за плутанину, яку це спричинило», – написав конгресмен в X (Twitter).

Коли спрацювала сигналізація, Палата представників саме збиралася проголосувати за законопроєкт про тимчасовий бюджет. Розслідувати цей інцидент розпочала поліція.

Деякі республіканці закликали Боумена піти у відставку, хоча такий крок малоймовірний.

Нагадаємо, 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду). Республіканці та демократи досягли угоди, яка включає продовження фінансування на 45 днів без надання допомоги Україні.

До слова, президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. 

Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

Теги: бюджет партії розслідування поліція США

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