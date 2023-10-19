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Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб
Протестувальники вимагали негайного припинення вогню в Секторі Гази
фото: Reuters

На допомогу були викликані підрозділи поліції з прилеглих районів

Понад 300 осіб, які увірвалися до будівлі Капітолії США й виступили проти війни між Ізраїлем і ХАМАСом, були заарештовані поліцією. Про це повідомляє ABC News.

Сотні людей зібралися в середу в Капітолії та за його межами. За словами представника поліції, більшість осіб була заарештована за участь у демонстрації в Капітолії.

Протестувальники, як і всі інші, можуть законно увійти до Капітолію, але ризикують зіткнутися з юридичними проблемами тоді, коли починають створювати безлади.

У Капітолій були викликані поліцейські департаменти з прилеглих районів, зокрема столична поліція Вашингтона і офіцери з Вірджинії. Правоохоронці заарештували понад 300 демонстрантів.

Нагадаємо, 18 жовтня в одну з будівель Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні увірвалися пропалестинські протестувальники. Вони вимагали припинення вогню у Секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що після атаки на лікарню в секторі Гази люди вийшли на масові протести, щоб підтримати палестинців. У Стамбулі демонстрантам вдалось потрапити на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі.

Теги: США Ізраїль протест поліція ХАМАС

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