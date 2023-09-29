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Поліція попередила водіїв про запровадження важливого правила з 1 жовтня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція попередила водіїв про запровадження важливого правила з 1 жовтня
Причина полягає у скороченні світлового дня
фото: Facebook Патрульна поліція

За порушення можна отримати штраф до 510 грн 

Починаючи з 1 жовтня в Україні на заміських дорогах водії повинні будуть вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар. Про це попередила патрульна поліція Львівської області.

«З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – йдеться в повідомленні.

Водіям розповіли, що запровадження правила пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.

У разі недотримання правила дорожнього руху щодо ближнього світла фар водієві загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 грн.

Поліцейські радять водіям у цю пору року дотримуватись наступних порад:

  • триматись ближче до правого краю дороги, щоб в умовах поганої видимості не створити аварійну ситуацію;
  • ввімкнути обігрів скла та стежити за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога;
  • уникати небезпечних маневрів та обгону;
  • з'їхати на узбіччя та перечекати в разі погіршення видимості.

Нагадаємо, Україна почала направляти до суду справи самокатників за порушення ПДР. Із 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів. Найчастіше вони отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

Теги: водій поліція правила

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