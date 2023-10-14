Поліцейські затримали на хабарі командира взводу в Дніпрі
Військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від чотирьох своїх підлеглих
Правоохоронці Дніпра затримали командира взводу одного із батальйонів Збройних сил України за вимагання хабара з підлеглих: військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. гривень з кожного, повідомляє Нацполіція України.
За несплату хабара обіцяв перешкоджати при проходженні служби та подальшому нарахуванні грошей за виконання бойових завдань.
49-річного чоловіка затримали безпосередньо під час отримання коштів. У затриманого в службовому автомобілі виявили гроші – 600 тис. гривень. Їх він отримав як хабар. Окрім того в автівці військового було два пістолети, антидронова рушницю та інші речові докази. А під час обшуку за його місцем мешкання правоохоронці виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.
Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Раніше працівники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони України та екскерівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.
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