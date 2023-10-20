Неподалік Іспанії виявлено російський підводний човен

Російський підводний човен і буксир нібито прямували транзитом через західну частину Середземного моря

Російський підводний човен і буксир виявили поблизу територіальних вод Іспанії. Про це заявило міноборони Іспанії, передає El Mundo.

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Інцидент стався у середу, 11 жовтня. Російський підводний човен класу Кіло II і буксир «Сергій Балк» були виявлені поблизу Іспанії. У міноборони іспанців наголошують, що російські кораблі не заходили в територіальні води Іспанії, але перебували у водах, що становлять іспанський інтерес.

Російський підводний човен і буксир нібито прямували транзитом через західну частину Середземного моря, на південь від Балеарських островів. Іспанії довелось супроводжували об'єкти, доки вони не покинули цей район.

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У міноборони Іспанії також наголосили, що вони супроводжують усі судна, якщо вони наближаються до зон інтересу.

Нагадаємо, 6 лютого Росія втратила найбільший атомний підводний човен.