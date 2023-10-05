Поліція затримала малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв (фото)

Затримані вісім хлопців та дівчат 2010 та 2011 років народження

Столичні поліцейські викрили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв – відповідна реакція з’явилась після вчорашньої публікації «Главкома».

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Повідомляється, що порушники систематично навідувались до кладовища, де поховані військовослужбовці та заради розваги забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні речі. Правоохоронці склали на батьків адміністративні протоколи, а викрадені речі повернуть родичам загиблих.

Поліція повідомила, що до них звернулася місцева мешканка, яка розповіла про конфлікт з неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нагрубили.

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«На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять», – заявив начальник сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артур Лісниченко.

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За результатами відпрацювання правоохоронці встановили вісім малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

«На батьків складено адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей. Задля недопущення повторення таких аморальних вчинків для роботи з малолітніми ми будемо залучати соціальні служби та адміністрацію шкіл, в яких вони навчаються», – додав Лісниченко.

Нагадаємо, за словами рідних загиблих воїнів, про крадіжки з могил місцева влада та керівництво кладовища знало з початку 2023 року, але ні від кого не було жодних дій. На прохання до місцевої влади щодо встановлення камер вони отримали відмову, а самостійно не зробили цього, так як техніку можуть покрасти.

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Коли рідні військових зрозуміли, що камер (хоча б з оглядом на Алею Слави) не дочекаються – звернулися до адміністрації кладовища з проханням організувати чергування на території. Однак і в цьому їм відмовили. Враховуючи велику кількість звернень, які надійшли до поліції лише за останні два тижні, патрульні таки відреагували – пообіцяли, що самі чергуватимуть на цвинтарі, допоки не зловлять винних.

У патрульній поліції на офіційний запит журналістів не відповіли, але неофіційно працівники Управління патрульної поліції Києва зауважують: скарги від родичів на обкрадання могил надходять регулярно – це стосується як різних районів столиці, так і різних могил.

Викрадення предметів із могили карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.