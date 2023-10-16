Франція терміново перевіряє досьє іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації

Макрон попросив звернути особливу увагу на молодих вихідців з Кавказу

Після ісламістського нападу з ножем у ліцеї, президент Франції Емманюель Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких поліція підозрює у радикалізації і яким на цій підставі може загрожувати депортація у країни походження. Про це повідомляє BFMTV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після інциденту Макрон звернувся до префектів поліції з дорученням ретельно перевірити досьє осіб, яких вважають радикалізованими і яким на цій підставі загрожує депортація.

Президент доручив «не мати жалю до усіх, хто є носіями ненависті і терористичних ідеологій».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією ЗМІ, Макрон доручив і переглянути досьє потенційних терористів, і провести оновлену оцінку терористичної загрози. Відповідні наради представників усіх силових структур і пенітенціарної служби мають відбутися протягом наступних двох діб.

Метою є виявити, скільки у Франції всього іммігрантів з радикальними поглядами, які можуть вважатися підставою для депортації, врахувавши рівень радикалізації, ймовірність того, що ця особа перейде до конкретних дій та їхнє становище з легалізацією в країні і попередні проблеми із законом.

Щодо осіб, які підпадають під депортацію, процедури планують запустити якнайшвидше.

За даними журналістів, Макрон попросив звернути особливу увагу на молодих вихідців з Кавказу, вочевидь через те, що і виконавець останнього нападу, і схожого теракту у 2020 році були вихідцями з цього регіону. У Єлисейському палаці зазначили, що ретельні перевірки досьє не обмежаться вихідцями з Кавказу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у Франції 20-річний чеченець зарізав вчительку.

У середній школі Гамбетта в Аррасі хлопець напав з ножем на людей. Внаслідок інциденту загинула вчителька, ще двоє людей отримали поранення. Також Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози. Франція заборонила протести на підтримку палестинців.