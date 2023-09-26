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Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону
Правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві
фото: ДБР

Правоохоронці викрили сімейне подружжя, яке продавало військовим автомобілі, отримані під виглядом гуманітарної допомоги

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з поліцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим. Про це повідомляє пресслужба ДБР

«Подружжя з Києва використовувало належний їм благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям. Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за $13 000. Чоловіка наразі затримано.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги. Також перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України.

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Теги: автомобіль військові ДБР поліція Київ

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