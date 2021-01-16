Італія вирішила заборонити авіарейси з Бразилії через новий штам коронавірусу

Наказ тимчасово забороняє також в'їзд в Італію всіх осіб, які бували в Бразилії протягом останніх 14 днів

Італія вирішила слідом за Британією заборонити авіарейси з Бразилії, щоб не допустити ввезення нового штаму коронавірусу.

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца країни, передає Corriere della Sera.

Наказ тимчасово забороняє авіарейси з Бразилії, а також в'їзд в Італію всіх осіб, які бували в Бразилії протягом останніх 14 днів.

Якщо ж такі люди вже в'їхали в Італію, їм потрібно негайно звернутися до органів охорони здоров’я і здати тест.

«Необхідно, щоб наші вчені могли ретельно дослідити новий штам» – сказав міністр

За його словами, краще обрати «шлях максимальної обережності»..

Раніше повідомлялос, що Бразилія вже чотири дні поспіль реєструє більше тисячі смертей від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. Науковці повідомили, що нйбільше поширюються чотири варіанти, які з’явилися ще в березні 2020 року. Водночас один із цих варіантів мутував і «викликає занепокоєння» у дослідників.

Як повідомлялося, вчені виявили новий симптом Covid-19.

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