Іспанська тенісистка обурена жорстким карантином

Паула Бадоса обурена, що змушена буде два тижні провести в резервуарі

Іспанська тенісистка Паула Бадоса висловила невдоволення рішенням медичного департаменту австралійського штату Вікторія помістити відразу 47 тенісистів на жорсткий карантин після того, як результати тесту на Covid-19 декількох осіб, які летіли разом з ними з Лос-Анджелеса і Абу-Дабі дали позитивний результат.

«Неймовірно! У нас взагалі не було тісного контакту з зараженими людьми. У літаку ми були розділені на секції, а тепер на карантин відправляють усіх, хто летів! Це божевілля!

14 днів карантину означає, що ми не зможемо відкривати не тільки двері, але і вікна. Два тижні без свіжого повітря. «Круто»...» - написала Бадоса на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що 8 лютого в Мельбурні стартує перший у році турнір із серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії. У жіночому одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк, у чоловічому – Сергій Стаховський.