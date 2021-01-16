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    Іспанська тенісистка обурена жорстким карантином

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    Паула Бадоса не зможе повноцінно підготуватися до Відкритого чемпіонату Австралії - Іспанська тенісистка обурена жорстким карантином
    Паула Бадоса не зможе повноцінно підготуватися до Відкритого чемпіонату Австралії
    Світлина - Instagram Паули Бадоси

    Паула Бадоса обурена, що змушена буде два тижні провести в резервуарі

    Іспанська тенісистка Паула Бадоса висловила невдоволення рішенням медичного департаменту австралійського штату Вікторія помістити відразу 47 тенісистів на жорсткий карантин після того, як результати тесту на Covid-19 декількох осіб, які летіли разом з ними з Лос-Анджелеса і Абу-Дабі дали позитивний результат.

    «Неймовірно! У нас взагалі не було тісного контакту з зараженими людьми. У літаку ми були розділені на секції, а тепер на карантин відправляють усіх, хто летів! Це божевілля!

    14 днів карантину означає, що ми не зможемо відкривати не тільки двері, але і вікна. Два тижні без свіжого повітря. «Круто»...» - написала Бадоса на своїй сторінці в Instagram.

    Нагадаємо, що 8 лютого в Мельбурні стартує перший у році турнір із серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії. У жіночому одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк, у чоловічому – Сергій Стаховський.

     Читайте також: Перший півфінал турніру WTA в кар’єрі підніме Марту Костюк на 21 позицію в рейтингу
    Теги: теніс карантин Australian Open коронавірус Паула Бадоса
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